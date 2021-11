Treinador português acerta com equipa líder da segunda divisão da Arábia Saudita

Khaleej Club é o atual líder da segunda divisão

Na última semana, o treinador português Paulo Gomes foi anunciado pelo Khaleej Club, da Arábia Saudita. Essa será a terceira passagem do treinador no país árabe. Na temporada passada, Paulo Gomes esteve no comando do Najran SC, equipa da segunda divisão da Arábia Saudita.

"Estou muito feliz por estar entrando nessa família Khaleej Club. Nesse momento o clube é líder da segunda liga, no entanto todos sabemos que o campeonato é muito longo e temos muito trabalho pela frente", disse.

O Khaleej Club é o atual líder da segunda divisão. Após 12 rodadas disputadas, a equipa do português soma 22 pontos, a mesma pontuação do vice-líder, Al Adalh. Ao final da competição, as duas primeiras equipas garantem vaga na primeira divisão árabe.