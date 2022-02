Treinador pede desculpa por ter chamado "bacalhoada" aos portugueses

Roger já pedi desculpa por ser ter referido aos treinadores portugueses que têm passado pelo Brasil como "bacalhoada".

Roger, treinador do Athletic, clube brasileiro de Minas Gerais, referiu-se na sexta-feira aos treinadores portugueses como "bacalhoada", criticando a aposta que os clubes têm feito em técnicos lusos. O antigo futebolista considerou que há qualidade suficiente nos brasileiro, pelo que não é necessário recorrer a estrangeiros. As declarações, proferidas num programa da GloboEsporte, deram que falar e o técnico já pediu desculpa.

"Talvez tenha me referido mal com o termo 'bacalhoada', talvez não tenha soado bem aos ouvidos de algumas pessoas. Por isso, estou aqui para pedir as minhas desculpas. Sou um jovem treinador, estou a aprender que talvez tenha de filtrar algumas coisas melhor", explicou depois da vitória sobre o Patrocinense, para o campeonato mineiro.

"Estamos a enfiar técnicos portugueses no Brasil, parece que eles inventaram o futebol. Não concordo com essa 'bacalhoada' a chegar para resolver os problemas. Há muita gente boa aqui. Mano Menezes, Renato Gaúcho", disse Roger, no programa.