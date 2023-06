Jorge Mendonça com o agente Jorge Teixeira

Mais uma temporada no comando do Al Akhdoud.

Jorge Mendonça, treinador português de 50 anos, renovou contrato por mais uma temporada com o Al Akhdoud, clube que ajudou a subir ao principal escalão da Arábia Saudita em 2022/23.

Mendonça tem um vasto percurso como adjunto, sobretudo ao lado de José Gomes, agora no comando técnico do Chaves, tendo trabalho no Almería, Marítimo, Reading e Rio Ave, entre outros clubes.