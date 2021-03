Treinador do Valência elogia Gonçalo Guedes: "Grande jogador"

Javi Gracia enalteceu a qualidade do extremo internacional português, suplente utilizado, pelo golo determinante marcado, ao cair do pano, à equipa do Villarreal

Gonçalo Guedes, extremo português do Valência, foi determinante para a equipa 'che' vencer (2-1) o Villarreal, na passada sexta-feira, em jogo inaugural da 26.ª jornada da La Liga, o que mereceu elogios por parte do treinador espanhol Javi Gracia.

"O Gonçalo Guedes é um grande jogador e voltou a ser determinante, mesmo nos poucos minutos em que participou. Às vezes, o mais importante é jogar poucos minutos com qualidade, do que outra coisa. Acertar nessa gestão é uma competência do treinador", afirmou o técnico da formação 'che'.

O internacional português ex-Benfica, que não saiu do banco nas duas rondas anteriores, foi lançado por Javi Gracia no decorrer do encontro, realizado no Estádio Mestalla, aos 66 minutos, numa altura em que o marcador apontava uma igualdade. Aos 90+1 minutos, Guedes fez a reviravolta.

Após levar a melhor num duelo individual e colocar, com o pé esquerdo, a bola no fundo da baliza de Sergio Asenjo, guardião do Villarreal, o internacional português levou o dedo indicador junto aos lábios, como que a silenciar os críticos. Questionado pelo porquê, Javi Gracia não apresentou uma justificação.

"Esse tipo de gestos tem que ser comentados pelos protagonistas [Gonçalo Guedes]. Só eles é que sabem o motivo [de o fazer]", atirou o técnico do Valência, em declarações à Imprensa espanhola.

Nas últimas semanas, Gonçalo Guedes foi criticado pelos adeptos do clube de Valência por uma suposta falta de empenho nas sessões de treino da equipa 'che'. Terá sido, por isso, que o internacional português fez o gesto de silêncio no momento do festejo.

Nesta temporada desportiva, em 22 jogos disputado (17 dos quais como titular da equipa do Valência), marcou quatro golos - registo superior ao alcançado pelo extremo na época anterior.