Treinador do Marselha sobre o momento de Vitinha: "Não é fácil..."

Igor Tudo está satisfeito com a contratação do avançado português, mas explica que o jovem precisa de mais tempo para se adaptar à nova realidade.

Embora ainda não tenha conseguido agarrar a titularidade, Vitinha, avançado português que trocou o Braga pelo Marselha no mercado de janeiro, agrada ao treinador Igor Tudo. O croata diz que o jovem precisa de se adaptar, mas que está a fazer um bom trabalho.

"É um jogador que me deixa satisfeito, porque está a fazer um bom trabalho. Tem de se adaptar ao campeonato, que é um campeonato mais físico. Não é fácil. Mas podemos contar com ele para esta reta final do campeonato, até porque ainda faltam muitos dias", adiantou o técnico.

Vitinha, de 23 anos, soma seis jogos pelo Marselha desde que chegou ao clube.