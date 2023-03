Treinador do Marselha e o momento de Vitinha: "Este é um campeonato muito diferente"

Avançado português não saiu do banco nos últimos dois encontros do Marselha

Vitinha, avançado português do Marselha, não tem tido muitos minutos nos últimos encontros dos franceses. Titular na estreia, o internacional sub-21 tem perdido algum espaço e Igor Tudor, o treinador, comentou o momento.

"Este é um campeonato muito diferente do de Portugal. Vitinha é um finalizador, um jogador para trabalhar na área, um atacante. Vamos tentar metê-lo a jogar com Alexis Sánchez atrás dele, veremos se resulta", referiu o técnico croata, de 44 anos.

Depois de sair ao intervalo no primeiro jogo com a camisola do Marselha, Vitinha somou um, cinco, seis, nove e 23 minutos de utilização, separados por cinco encontros. Não saiu, ainda, em três ocasiões do banco de suplentes.