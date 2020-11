Treinador do Lille diz não querer o lugar de Villas-Boas: "É o mesmo com ele em relação ao FC Porto"

Christophe Galtier garantiu ainda que nunca falou sobre o assunto com o presidente do Marselha ou com colaboradores seus.

O treinador do Lille, Christophe Galtier, garantiu esta quinta-feira que não pretende roubar o lugar a André Villas-Boas no Marselha.

Isto porque o treinador português, após a derrota por 3-0 no Estádio do Dragão (dia 3) havia dito que os que desejam o seu lugar precisam de ter paciência, aludindo a Galtier.

Em entrevista ao "L'Équipe", este último afirmou: "Ele [Villas-Boas] está profundamente enganado. Ele não me conhece. Eric Di Méco conhece-me desde os 16 anos e acolheu-me no centro de formação. E nas trocas de mensagens com Di Méco nem sequer falámos do jogo", começou por responder Galtier, aludindo a eventuais trocas de mensagens jocosas no decorrer do jogo, que Di Méco estava a comentar para a RMC Sports.

"O mais importante que o senhor Villas-Boas tem que saber é que eu conheço muito bem os problemas desta profissão para me começar a rir de uma má exibição de uma equipa francesa. Sou mais compreensivo com esta profissão, seja o treinador francês ou estrangeiro", prosseguiu Galtier.

O jornalista pergunta depois a Galtier se Villas-Boas pensava que o colega de profissão estava a gozar com ele.

"Sim. Mas é falso. Aqui estão as trocas de mensagens [Galtier lê uns textos com histórias sobre os tempos em que ambos tinham convivido na formação]. Agora, que o meu nome seja associado ao clube... Há aqui duas vertentes. Uma, é que eu sou de Marselha, a minha família vive lá, eu fui formado no clube e fui jogador do clube. Outra, é que o meu percurso ao longo dos anos pode levar as pessoas a pensar que eu poderei treinar o Marselha. Mas esse não é um objetivo meu. Evidentemente, quando nasceste em Marselha, quando foste lá formado... Mas é o mesmo com ele em relação ao FC Porto ou com outros relativamente ao PSG ou ao Lyon", respondeu.

Villas-Boas, relembre-se, havia dito na conferência de imprensa que se seguiu à derrota com o FC Porto: "Não é porque os jornalistas, os adeptos ou os amigos do Di Méco, os seus textos, os treinadores de outros clubes que querem vir para cá, que nós vamos parar de trabalhar. Os excitados podem-se acalmar um pouco e os treinadores que querem vir para o Marselha têm que ter paciência."

Nesta entrevista, Galtier garantiu ainda que nunca falou com o presidente do Marselha ou com colaboradores seus sobre a hipótese de vir a treinar o clube.