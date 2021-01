Treinador do Bayern desmente saída de Tiago Dantas: "Não é justo aquilo que tem sido dito"

A imprensa alemã noticiou saída do médio português no final da temporada, mas Hansi Flick negou

De acordo com o noticiado pelo canal alemão Sport1, o Bayern já havia decidido que não acionaria a opção de compra de 7,5 milhões de euros no final da época, alinha existente no acordo de empréstimo de Tiago Dantas, do Benfica, ao clube alemão. Entretanto, o treinador da equipa desmentiu a informação nesta terça-feira.

"Não é justo aquilo que tem sido dito. Disseram que eu e o Brazzo (diretor do Bayern Hasan Salihamidzic) tínhamos ideias diferentes, mas não é verdade. Nós conversamos e decidimos em conjunto", disse Hansi Flick, na antevisão do jogo com o Kiel (Taça da Alemanha).

Emprestado pelo Benfica no início da época, Tiago Dantas tem sete jogos pelo Bayern e ainda não marcou golos - também não esteve no onze inicial em qualquer ocasião, apenas jogando na segunda equipa.

"O Tiago Dantas está a dar o seu melhor. Fico insatisfeito quando há críticas, principalmente aos mais jovens. Existem tentativas para criar uma divisão entre a equipa principal e a formação", destacou Hansi Flick.