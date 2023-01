Treinador do Anderlecht reage à polémica com Fábio Silva

"Convoquei os jogadores que sei que vão dar tudo e que querem morrer pelo Anderlecht", afirmou sobre a ausência do avançado, que está de saída do clube.

Fim da linha para Fábio Silva no Anderlecht: o jovem ponta de lança luso, que até tem vindo a fazer uma temporada interessante em termos individuais na Bélgica (11 golos e três assistências em 32 jogos, sendo o melhor marcador do clube), não foi convocado para a receção ao Zulte Waregem (derrota por 3-2) e mereceu duras críticas do técnico Brian Riemer no fim da partida.

"Convoquei os jogadores que sei que vão dar tudo e que querem morrer pelo Anderlecht", disparou o técnico dinamarquês.

De acordo com a Imprensa belga, o internacional sub-21 português teve uma discussão com o novo treinador durante um treino e desde então tem demonstrado falta de motivação e uma descida nos parâmetros físicos; deverá agora ser devolvido ao Wolverhampton e daí seguir para novo empréstimo.