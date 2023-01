Treinador do Anderlecht nega discussão com Fábio Silva

Fábio Silva está de saída do Anderlecht, mas não será por ter havido uma discussão com o treinador, como foi noticiado na Bélgica. Pelo menos assim o diz o próprio técnico, que explica que se trata de uma decisão pessoal do português.

Brian Riemer, treinador do Anderlecht, confirmou que Fábio Silva está de saída do clube, mas desmentiu que tenha havido uma discussão entre ambos que terá levado ao afastamento do avançado. Na terça-feira, recorde-se, foi noticiado na Bélgica que houve um desentendimento depois de o técnico ter reclamado dos índices físicos e da falta de golos do português, o que teria desagradado ao jogador.

"Quero total transparência sobre isso. Estamos a trabalhar na sua saída e ele tem alguns dias de folga neste período. Nada foi concluído até agora, não sei quando é que ele vai sair, mas não está convocado para domingo. Não aconteceu nada entre nós. Falei com ele ao telefone ontem à noite durante vinte minutos. Ele não fez nada de errado. Li um artigo onde dizia que houve uma discussão entre nós. Isso é uma mentira total. A decisão de partir é dele. Não é que o Anderlecht, ou eu, não o queiramos mais. É sobre as suas ambições pessoais. Têm de lhe perguntar qual é o motivo concreto da sua saída. Ele gostou de estar aqui e também acho que combinou com o nosso futebol. Gostei de trabalhar com ele e não tenho nada de mal a dizer sobre o Fábio. Também se trata de personalidades. Mas um jogador emprestado estará sempre mais focado no curto prazo. Preciso de jogadores com o coração no Anderlecht", apontou o Riemer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Seraing.

Fábio Silva vai, ao que tudo indica, deixar o Anderlecht com 32 jogos realizados, tendo marcado 11 golos e feitos duas assistências.

O internacional sub-21 por Portugal é jogador do Wolverhampton, mas deverá ser novamente emprestado, sendo que o PSV está a ser apontado como destino provável.