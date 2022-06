Treinador António Oliveira continua sem vencer no banco do Cuiabá

Empate em casa com o Ceará na ronda 13 do Brasileirão.

O Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, empatou em casa com o Ceará, em jogo da 13.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, mantendo-se em zona de despromoção.

António Oliveira, que viu um cartão amarelo que o afasta do próximo jogo, continua sem vencer no comando do Cuiabá, somando dois empates e uma derrota - na vitória sobre o Flamengo já estava a trabalhar com a equipa, mas ainda não tinha a licença de treinador aprovada.

Com este empate, o Cuiabá segue na 18.ª posição, com 13 pontos, apenas a um ponto do Goiás (16.º), primeiro conjunto acima da zona de despromoção, enquanto o Ceará é 10.º, com 16.