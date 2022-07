Transferência de Renato Sanches estará iminente... e não para Itália

Renato Sanches, jogador do Lille

Internacional português poderá continuar em França.

Se na sexta-feira a Imprensa italiana dava a transferência de Renato Sanches do Lille para o Milan como estando por horas, este sábado é a "RMC Sport" a noticiar os alegados avanços nas negociações pelo médio português... mas não para Itália.

De acordo com as mesmas informações, é o PSG a estar cada vez mais perto de conseguir o segundo reforço para 2022/23, depois de Vitinha.

O desejo de Renato Sanches em mudar-se para o campeão francês terá parado completamente o negócio que o levaria ao Milan, que na sexta-feira se falou poder ficar fechado por um valor a rondar os 10 milhões de euros.

Ainda segundo a "RMC Sport", o emblema parisiense pretende chegar a um acordo com o Lille antes de 14 de julho, data em que o plantel viajará para o Japão para o estágio de pré-temporada. As negociações entre as duas partes estarão bem encaminhadas, podendo ficar concluídas por 10 milhões de euros.