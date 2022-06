Transferência acordada: Bruma reforça o Fenerbahçe

Bruma, jogador do PSV, a caminho do Fenerbahçe

Jorge Jesus passa contar com o extremo de 27 anos no plantel do Fenerbahçe

Bruma está de regresso ao futebol da Turquia, onde já representou o Galatasaray, mas desta feita para se juntar ao Fenerbahçe, clube de Istambul que tem como treinador Jorge Jesus.

O extremo de 27 anos chega esta quarta-feira à capital para fazer exames médicos e, se tudo correr como previsto, assinar um contrato válido por três anos.

O negócio ficou fechado esta terça-feira, após reunião entre o empresário Catió Baldé e os responsáveis do clube neerlandês PSV, que Bruma representava.