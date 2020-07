Traição de Marinho trama Jesualdo Ferreira

Santos eliminado nos quartos de final do Paulistão ao perder, surpreendentemente, em casa por 3-1 com a Ponte Preta. Autor do golo santista foi expulso antes do intervalo e o Peixe consentiu a reviravolta no marcador

Jesualdo Ferreira falhou o primeiro objetivo traçado para a sua época de estreia no futebol brasileiro e no Santos, ao ser esta madrugada eliminado nos quartos de final do campeonato Estadual Paulista. Primeiro classificado no Grupo A, o Peixe defrontou no Estádio Vila Belmiro o Ponte Preta, segundo classificado no mesmo grupo, e caiu da prova após uma derrota caseira por 3-1. Um resultado inteiramente merecido pelo emblema de Campinas, mas apenas face ao sucedido no segundo tempo.

Vamos então por partes para explicar o insucesso do conjunto santista. Logo aos seis minutos, após excelente cruzamento de Soteldo, Marinho surgiu desmarcado ao segundo poste a encostar de cabeça o golo. Uma vantagem que o Santos soube justificar na primeira parte, obrigando o guardião contrário a mais três defesas até ao intervalo.

Contudo, o descalabro da equipa de Jesualdo começou um pouco antes do apito para o descanso, mais concretamente aos 43' e por culpa de Marinho. Já amarelado aos 43', o atacante do Santos, de forma perfeitamente escusada, deixou o braço para trás numa bola dividida e atingiu na cara um defesa contrário. Expulso com segundo amarelo, podia mesmo ter levado o vermelho direto.

A Ponte Preta cresceu com a superioridade numérica, sobretudo depois de empatar, aos 50', na sequência de uma bola parada em que Bruno Rodrigues finalizou de cabeça colocando a bola por entre as pernas do guardião Vladimir e apesar de ter levado um pontapé na cara que o deixou deitado no relvado para ser posteriormente assistido e com marcas bem visíveis. Aos 61', o mesmo jogador tentou surpreender de longe e uma defesa incompleta de Vladimir, que podia ter feito bem melhor, permitiu a Moisés a recarga vitoriosa para a reviravolta. Sem ânimo ou força, o Santos foi vendo o rival acumular e desperdiçar oportunidades, até que, aos 88', João Paulo acabou com as dúvidas num grande remate de fora da área.

Nas semifinais, domingo, o Ponte Preta vai defrontar o Palmeiras, rival que se impôs por 2-0 ao Red Bull Bragantino. A outra meia-final do Paulistão vai opor o surpreendente Mirassol (eliminou o São Paulo com um triunfo por 3-2) ao Corinthians, que derrubou o Santo André por 2-0.