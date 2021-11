Tottenham procura um novo treinador e o recorde ainda é de Villas-Boas

Treinador português tem a maior percentagem de vitórias da história do clube.

Acabou esta segunda-feira a aventura de Nuno Espírito Santo no comando do Tottenham, com o anúncio oficial da saída do treinador. O antigo guarda-redes, que em Inglaterra também orientou o Wolverhampton, foi o terceiro português a orientar os spurs, depois de Mourinho e Villas-Boas. Este último, aliás, mantém-se como o técnico com a melhor percentagem de vitórias da história do clube.

Atualmente livre no mercado, o vencedor da Liga Europa pelo FC Porto orientou o emblema londrino em 2012/13 e 2013/14, alcançando 44 triunfos em 80 partidas, além de 20 empates (55 por cento de vitórias). Nuno, por seu lado, esteve no banco do clube em 17 duelos desta época, triunfando em oito e empatando dois (47,06).

Mourinho, que agora treina a Roma, totalizou 44 vitórias e 19 empates nos 86 jogos à frente do Tottenham, entre 2019/20 e 2020/21, com 51,16 por cento de triunfos.