Os milhões que o Tottenham paga pela saída de Nuno Espírito Santo

"The Sun" revela o alegado valor que o emblema inglês paga para afastar o treinador português do comando técnico.

Nuno Espírito Santo foi esta segunda-feira demitido do comando técnico do Tottenham, cumprindo apenas quatro meses de ligação aos "spurs", clube pelo qual havia assinado até 2023.

De acordo com o "The Sun", o emblema inglês paga aproximadamente 16,5 milhões de euros pelo despedimento do treinador português. No entanto, ainda de acordo com as mesmas informações, poderia despedi-lo a custo zero, no final da temporada, tendo em conta uma alegada cláusula presente no contrato.

Explica o "The Sun" que o Tottenham poderia "ver-se livre" de Nuno Espírito Santo caso não terminasse no top-6 da Premier League, algo que, neste momento, não parecia muito difícil de acontecer, "tendo em conta a posição atual", diz ainda o jornal britânico.