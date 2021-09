Tottenham de Nuno Espírito Santo perde na visita ao Arsenal

Gunners conseguiram, com este triunfo, igualar os spurs, sem vencer há três jornadas, na classificação da Premier League.

O Arsenal venceu, este domingo, por 3-1, na receção ao Tottenham, orientado pelo treinador Nuno Espírito Santo, que à sexta jornada da Premier League somou a terceira derrota consecutiva.

Após incaracterístico início de campeonato, com três derrotas, o Arsenal alcançou num dos dérbis de Londres o terceiro triunfo seguido, com golos de Smith Rowe (1-0), aos 12 minutos, Aubameyang (2-0), aos 27, e de Bukayo Saka (3-0), aos 34.

O Tottenham, que após três vitórias a abrir somou a terceira derrota, ainda reduziu pelo coreano Son Heung-Mim (3-1), aos 79 minutos, e viu um remate do brasileiro Lucas Moura, aos 90+1, desviado para a barra pelo guarda-redes Aaron Ramsdale.

Os defesas portugueses Cédric Soares e Nuno Tavares, que entrou aos 88 minutos, para render o marcador do primeiro golo, Smith Rowe, começaram o jogo no banco da equipa do Arsenal.

Com um desempenho idêntico - três vitórias e três derrotas em seis jogos -,as equipas seguem irmanadas com nove pontos na classificação da Premier League, sendo o Arsenal décimo e o Tottenham 11.º, a cinco do líder Liverpool.