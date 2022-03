Toti Gomes premiado pelo Wolverhampton

Central português, de 23 anos, renovou até 2027 após impressionar Bruno Lage desde o regaste ao Grasshoppers, clube ao qual estava cedido até ao final da temporada

O Wolverhampton anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com Toti Gomes até 2027. Resgatado em janeiro ao Grasshoppers, clube ao qual estava cedido até final da temporada, o central português, de 23 anos, impressionou Bruno Lage quando foi chamado a substituir os lesionados Saiss e Boly e impressionou ao ponto do clube o premiar com o prolongamento do vínculo.

Em declarações ao portal dos Wolves, o diretor-técnico Scott Sellars teceu rasgados elogios ao compromisso e qualidade que Toti tem demonstrado desde o regresso ao Molineux. "É um prémio pelo trabalho árduo do Toti.. Ele agarrou muito bem a oportunidade e temos visto uma tremenda evolução da parte dele", referiu.