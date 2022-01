Toti Gomes e a estreia pelo Wolverhampton: "Nada melhor..."

Central, resgatado neste mercado aos suíços Grasshoppers, compôs, pela primeira vez, o trio defensivo da armada lusa na 22.ª jornada da Premier League

Lançado pelo treinador Bruno Lage no onze titular do Wolves, frente ao visitante Southampton, Toti Gomes regozijou-se por, entre agradecimentos, ter-se estreado pela equipa principal do emblema da Premier League com uma vitória, no caso por 3-1.

"Olá adeptos do Wolves. Muito obrigado pelo vosso apoio no estádio. Foi muito importante para a vitória. Nada melhor do que me estrear com uma vitória", afirmou o defesa português, em declarações aos meios do Wolves, após o duelo da 22.ª jornada da I Ligai nglesa.

Tito Gomes, que foi titular tal como José Sá, João Moutinho, Nélson Semedo, Trincão e Podence, tendo composto o trio defensivo da equipa de Lage (com Coady e Kilman), foi resgatado, em janeiro, ao Grasshoppers, que o havia garantido por empréstimo no início desta época.

O central, cuja exibição foi elogiada por Bruno Lage - "não cometeu nenhum erro" - cumpre a segunda época de ligação ao emblema do Molineux. Desde que se vinculou, Tito foi emprestado sucessivamente ao emblema da I Liga suíça. Antes, formou-se como sénior no Estoril.