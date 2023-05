"Torço por mais um sucesso europeu de Mourinho"

Paulo Sousa encontrou-se com José Mourinho e garante que será mais um adepto da Roma na final da Liga Europa

Paulo Sousa defrontou José Mourinho no último fim de semana e conduziu a Salernitana a um empate (2-2) no Olímpico de Roma, mas do duelo de portugueses ficou uma foto para registar o momento e que o antigo médio publicou esta tarde nas suas redes sociais.

"Tive o prazer de encontrar Mourinho. Competir com um dos melhores do mundo é um desafio que nos faz crescer", escreveu Paulo Sousa, fechando a publicação com um desejo. "Fico a torcer para mais um sucesso europeu. Boa sorte, José", sublinhou, não escondendo o desejo de ver o compatriota erguer mais um troféu, desta vez na Liga Europa, na final que a Roma vai disputar com o Sevilha no próximo dia 31, na Puskás Arena, em Budapeste (Hungria).