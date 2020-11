"Torcem o nariz, mas o Fábio Silva estava a jogar contra profissionais experientes"

Melhor marcador da história do Wolverhampton continua a depositar esperanças no jovem português.

Foi na semana passada que Fábio Silva, jovem avançado do Wolverhampton, marcou os dois primeiros golos com a camisola do clube das West Midlands. Depois de alguns minutos pela equipa principal, o ex-FC Porto estreou-se a faturar pelos sub-21, na vitória sobre os seniores do Doncaster, em partida do Troféu Papa John's.

O treinador Nuno Espírito Santo mostrou-se agradado com a exibição do ponta de lança de 18 anos, assim como Steve Bull, figura histórica dos Wolves - é o melhor marcador de sempre do clube -, que desvaloriza o facto de Fábio ainda não ter marcado pela formação principal.

"Ele é um miúdo, claro, e devia estar ansioso por ter mais minutos, portanto, ainda bem que aproveitou da melhor forma a oportunidade nos sub-21. Não é o caminho habitual para alguém que é a maior contratação de sempre de um clube, mas ele entrou ali e marcou posição. Agora, as coisas devem começar a correr bem", começou por referir o antigo internacional inglês, num comentário publicado pelo Express & Star.

"Algumas pessoas torcem o nariz, uma vez que o Fábio marcou contra uma equipa do terceiro escalão, mas ele estava a jogar contra profissionais experientes. Não são os melhores jogadores que vai encontrar, mas dão uma ideia do que é o futebol inglês. Deve ter apanhado defesas a tentarem deitá-lo abaixo, com cotovelos e tudo, isso acabará por ser útil. Quando era comigo, as pessoas diziam que eu também só marcava a clubes da terceira ou quarta divisão, mas isso não importa. És um avançado, marcas golos. Fábio Silva parece estar no caminho certo", acrescentou Steve Bull.