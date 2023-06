Tomané vai ser treinado por Sá Pinto no Chipre

Tomané com princípio de acordo para representar cipriotas do APOEL

O avançado português Tomané estabeleceu um princípio de acordo para representar o APOEL, que será treinado pelo compatriota Ricardo Sá Pinto na época 2023/24, anunciou este sábado o vice-campeão cipriota.

Tomané, de 30 anos, é esperado em Nicósia nas próximas 48 horas, para a realização de exames médicos, no âmbito do acordo estabelecido, que contempla a contratação por uma temporada, com mais uma de opção, informou o APOEL no sítio oficial na Internet.

O avançado acabou de cumprir a terceira época ao serviço do Samsunspor, clube da segunda divisão turca, preparando-se para rumar ao quinto país diferente, além dos clubes representados em Portugal, após as passagens por Alemanha (Duisburgo), Grécia (Panetolikos) e Sérvia (Estrela Vermelha).