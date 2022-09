Declarações de Simeone, treinador do Atlético, antes do jogo com o Sevilha.

O Atlético, adversário do FC Porto na Champions, prepara o encontro com o Sevilha, da sétima jornada do campeonato espanhol, e o treinador Diego Simeone falou sobre João Félix, jogador que alinhou apenas um minuto por Portugal nos recentes compromissos para a Liga das Nações.

"Treinou ontem e hoje. Esperemos que, quando lhe calhar jogar, o faça da melhor maneira. Todos nós, na equipa, temos o desejo de ver o melhor João Félix, e dependerá daquilo que nos pode dar", disse o técnico argentino aos jornalistas.

O emblema da capital espanhola ocupa o sétimo lugar do campeonato, com dez pontos, enquanto o Sevilha é 15.º, com cinco.