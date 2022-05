Declarações de Pedro Martins, treinador português que esta quarta-feira se tornou tricampeão na Grécia, no comando técnico do Olympiacos.

Pedro Martins, treinador que se tornou esta quarta-feira tricampeão grego, exultou com a conquista do Olympiacos e disse que "todos gostariam de estar no lugar" do clube do Pireu.

O treinador português, em declarações à Nova Sports, é perentório: "não há dúvida de que o Olympiacos é um campeão digno", no final de "uma temporada difícil", com jogos em que a equipa não jogou bem.

No entanto, o foco foi mantido, para "superar as dificuldades" de uma época "de altos e baixos".

No momento de celebrar o 47.º título do clube, Pedro Martins dedicou-o ao presidente, "pelo apoio" e agradeceu "do fundo do coração" a todos os que "apoiaram a equipa de forma altruísta e foram a chave do sucesso".

"Estou muito feliz por termos vencido o campeonato em Toumbas [o estádio de Salónica] e contra o principal adversário. Fizemos uma demonstração de força. Estamos orgulhosos de ter vencido, foi um jogo chave. É o terceiro ano consecutivo que ganhamos o campeonato, todos gostariam de estar no lugar de Olympiacos", disse Pedro Martins.

A quatro rondas do fim, o Olympiacos lidera com 76 pontos, mais 16 do que o PAOK, segundo, e já não pode ser ultrapassado, depois da vitória de 2-1 desta quarta-feira, que contou com um golo de Rony Lopes.

Para o fim do campeonato, Martins promete dar minutos aos jogadores menos utilizados, como foi o caso de Fantiga, Kitsos, Sourlis e Tzolakis. "Queremos dar-lhes minutos de participação. Uma temporada termina, a próxima começa. Vamos dar oportunidades para receber algumas mensagens antes da nova temporada", concluiu.