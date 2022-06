Tobias Figueiredo deixa o Nottingham Forest após subida à Premier League

Defesa português termina contrato e vai prosseguir a carreira noutro clube.

O Nottingham Forest, clube que garantiu em 2021/22 o regresso à Premier League, anunciou esta sexta-feira a saída de três jogadores após terminado o contrato, entre eles o português Tobias Figueiredo.

"O clube gostaria de agradecer a Tobias, Gaetan e Carl pela contribuição durante o seu tempo no clube e desejar-lhes boa sorte no futuro", pode ler-se no site oficial.

O defesa, de 28 anos, estava no Nottingham Forest desde 2017/18, após passagens por Sporting, Nacional e Reus (Espanha). Na época que agora termina realizou 28 jogos.