Tobias Figueiredo apresentado no Fortaleza: "Tive outras propostas, mas o Marcelo ligou-me..."

Central português foi apresentado perante os jornalistas brasileiros em conferência de Imprensa.

Tobias Figueiredo é o nome do momento no Fortaleza. Anunciado há duas semanas como reforço do histórico clube brasileiro, o defesa-central português foi apresentado oficialmente esta terça-feira e, em conferência de Imprensa, deu voz às ambições para a nova etapa na carreira, após várias temporadas em Inglaterra.

"Há algum tempo que acompanho o Brasileirão, sobretudo desde que começaram a vir mais treinadores portugueses para cá. Por isso sabia da grandeza do Fortaleza. Cumpri o sonho jogar em Inglaterra e acho que vir para o campeonato brasileiro, que tem crescido muito nos últimos e tem jogadores de qualidade, é uma boa oportunidade", afirmou o internacional sub-21 luso.

Em termos de apresentação propriamente dita, Tobias fez uma espécie de autoavaliação para dar-se a conhecer aos adeptos do novo clube. "Sou forte fisicamente, bom no jogo aéreo. Tenho uma boa leitura de jogo, até porque tive uma boa formação no Sporting. Todos os jogadores querem jogar, querem ser titulares. Eu não sou diferente, quero jogar, mas tenho que trabalhar para isso. A escolha é do treinador. Tenho que dar o melhor diariamente dentro e fora de campo para poder ser opção", prosseguiu, revelando que a intervenção de um ex-companheiro de equipa no Sporting foi decisiva para se decidir pelo Fortaleza.

"Tive outras propostas, mas o Marcelo [Boeck] ligou-me e falou do clube e do campeonato. Tenho a certeza que é uma boa oportunidade para mim. É um campeonato muito competitivo e que tem muitos jogos. O Marcelo foi importante, ele ajudou-me bastante quando cheguei à equipa principal do Sportng, andávamos juntos no autocarro", recordou Tobias Figueiredo.