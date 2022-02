"Tive de tomar uma decisão: Sporting ou Benfica. Ronaldo foi um dos argumentos"

Declarações de Tiago Tomás, avançado cedido pelo Sporting ao Estugarda, em entrevista ao emblema alemão, que será apresentada pelo clube na revista de apresentação do jogo frente ao Bochum (sábado, 14h30).

Já conseguiu ver alguma coisa de Estugarda? "Com os meus amigos, que me acompanharam de Portugal até Estugarda, traçámos um plano e organizámo-nos de modo a começar a conhecer a cidade. Estivemos, por exemplo, na Torre de Estugarda e no jardim zoológico."

Nas redes sociais colocou imagens em que se percebe que até conseguiu tocar nos elefantes. Como se proporcionou? "Estivemos junto aos elefantes mesmos antes de o jardim zoológico encerrar. Como os elefantes estavam a cumprir o percurso para o local onde ficam à noite, um domador de animais perguntou se queríamos vê-los ainda mais próximo. Foi muito impressionante estar tão próximo de animais tão grandes."

Tempos livres: "Também gosto de ficar no sofá e ver séries, mas quero muito conhecer o meu novo contexto, a cidade, as pessoas e a cultura."

Comunica muito com Gonçalo Paciência nas redes sociais: "Somos da mesma agência (ProEleven) e conhecemo-nos daí. Após a minha mudança para o Estugarda, ele enviou-me logo uma mensagem a dizer que estaria disponível para me ajudar em qualquer situação que surgisse."

Gonçalo Paciência foi formado no FC Porto, o Tiago no Sporting. Porque escolheu o Sporting? "Naquela altura [ainda no Estoril], tive de tomar uma decisão: Sporting ou Benfica. Escolhi o Sporting porque tem uma das melhores academias de futebol do Mundo. Além disso, o Cristiano Ronaldo foi outras das razões e argumentos para a minha escolha, porque foi no Sporting que ele também fez a sua formação. E no Sporting proporcionou-se a oportunidade de me tornar profissional."

Diferença entre o futebol em Portugal e na Alemanha: "Na Bundesliga, os jogos são mais intensos e mais físicos. Durante o jogo, somos obrigados a constantes vaivéns, há mais transições. Em Portugal, atribui-se grande importância à técnica. A atmosfera nos estádios alemães é impressionante. Aqui, em Estugarda, os adeptos vivem o jogo e o clube com paixão exacerbada. E eu gosto disso."

Jogo com o Bochum: "Ultimamente não temos conseguido alcançar resultados positivos. Mas temos uma boa equipa. Com o apoio dos adeptos, vamos sem dúvida lutar pela conquista dos três pontos."