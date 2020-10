"Tinha dores e necessitava de ajuda para praticamente tudo em casa"

Ricardo sofreu rotura de ligamentos em março. Já faz o aquecimento com a equipa do Leicester.

Ricardo Pereira ainda não jogou esta época, mas o regresso aos relvados está previsto para dentro de seis semanas, quase nove meses depois de ter sofrido uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho direito. Por causa da pandemia, ainda "só" falhou 16 partidas do Leicester. Em breve começa a treinar com o grupo.

Em que patamar está a recuperação?

-Está num bom patamar. Estou a fazer trabalho individual e já integro o aquecimento com a equipa, mas para já ainda estou a progredir individualmente, para depois passar, aos poucos, ao trabalho coletivo.

O regresso à competição está previsto para quando?

-Ainda é um bocado cedo para falar sobre isso. À partida começo a trabalhar com a equipa dentro de duas semanas e, a partir daí, a ganhar o ritmo competitivo e a confiança necessária. Vai depender, mas acredito que dentro de seis semanas. Como nunca tinha passado por nada disto, não sei ao certo os prazos, mas acredito que seja à volta disto, se tudo correr bem.

Como têm sido estes meses de recuperação?

-Agora está mais fácil, sem dúvida. No início foi mais complicado, sobretudo o pós-cirurgia, porque tinha dores, além de que andava de muletas e necessitava de ajuda para praticamente tudo em casa. Juntando a isso o facto de estarmos em quarentena, devido à pandemia. Foram tempos bastante complicados, mas agora está bem mais fácil, sobretudo a partir do momento em que comecei a correr e a fazer trabalho com bola. São sempre tarefas mais interessantes e sabemos que estamos perto de voltar a jogar e a treinar. Isso facilita muito mais do que quando era só trabalho de ginásio.

Tem feito a recuperação toda em Inglaterra?

-Não. No primeiro mês pós-operatório fiz em Inglaterra, depois fui a Portugal um mês e meio e depois voltei. Tive ainda umas férias reduzidas e nessa altura fazia praticamente o mesmo trabalho que tinha de fazer em Inglaterra.