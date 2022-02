Tiago Tomás, o festejo com a caneleira e o interesse do Estugarda: "Quando soube..."

Declarações de Tiago Tomás, avançado cedido pelo Sporting ao Estugarda, em entrevista ao emblema alemão, que será apresentada pelo clube na revista de apresentação do jogo frente ao Bochum (sábado, 14h30).

Conhecimentos de alemão: "Estou aqui para aprender a língua. Ich bin Tiago. Olá eu sou o Tiago foi a primeira frase que aprendi. Mas naturalmente isso não chega para se saber uma língua."

Estreia pelo Estugarda: "Fiquei muito contente pelos meus primeiros dois golos, apontados frente ao Bayer Leverkusen. Esses golos dão-me confiança para os próximos desafios. Infelizmente, não conseguimos somar qualquer ponto. Temos uma equipa jovem mas talentosa. Estamos muito motivados. Temos uma grande ambição. Queremos melhorar todos os dias para conseguirmos alcançar os melhores resultados possíveis."

Após o golo frente ao Bayer Leverkusen pegou numa das caneleiras e apontou-a para a câmara. O que de tão especial tinha aquela caneleira? "Foi uma forma de cumprimentar as pessoas que são importantes para mim, que estão sempre comigo, a minha família e os meus amigos. As caneleiras têm fotos dessas pessoas que me dizem muito."

Pela primeira vez na carreira longe de Lisboa: "Novo país, nova língua, nova cultura. Ainda é tudo desconhecido para mim. Mas, como sou uma pessoa aberta, não tenho dúvidas de que vou conseguir integrar-me rapidamente. Todos no clube estão a ajudar-me para que a minha adaptação ao Estugarda e a Estugarda suceda de forma mais rápida possível. Além disso, tenho o acompanhamento e apoio da minha família e meus amigos, que me acompanharam para Estugarda. Acho que rapidamente irei sentir-me em casa. O tempo é que poderia ser melhor (risos). Em Lisboa há mais sol."

Interesse do Estugarda: "Após não conseguir ter o tempo de jogo esperado no Sporting, considerámos, eu, a minha família e o meu agente (Carlos Gonçalves) a hipótese de sair para um outro clube por forma a jogar mais. Quando soube do interesse do Estugarda fiquei imediatamente entusiasmado. O clube é um dos grandes da Alemanha e tem muita história. Em antecipação, fui ver alguns jogos do Estugarda de modo a conseguir ter uma melhor ideia sobre o clube. Fiquei logo convencido de que era a melhor opção. Estou contente que a transferência se tenha concretizado."