Tiago Tomás: "Na Alemanha é mais intenso... e há mais respeito pelo jogador"

Declarações de Tiago Tomás, avançado emprestado pelo Sporting ao Estugarda, em entrevista à Eleven

Treinador novo: "Tem uma relação mais próxima connosco. Ajuda a que nos sintamos confortáveis. Trouxe uma grande diferença. Aspeto tático tem sido bem trabalhado e ajudou-nos a ganhar pontos."

Golo ao Augsburgo: "Foi uma época aquém, tive altos e baixos. Faltou-me estabilidade. Estive internado no hospital, tive uma lesão e nem sempre me senti bem. Consegui, a espaços, mostrar a minha qualidade. Faltou certa consistência. Mas estou de consciência tranquila e tenho feito para merecer confiança e jogar."

Saúde: "No final do verão, fiquei doente, com amigdalite. Depois, tive uma infeção bacteriana. Emagreci muito, fiquei cinco dias internado. Esses percalços atrasaram-me. Depois tive uma lesão pós-Mundial."

Saída afetou: "Fiz um trabalho psicológico. Mudei imenso o que era. Sinto-me mais preparado para as adversidades hoje em dia. Sou melhor do que era antes e vou colher os frutos. Mas não é fácil lidar com isso."

Experiência fora: "Fez-me muito bem. Foi uma decisão da noite para o dia, embarquei sem preparação, mas adaptei-me bem. Tive desafios que não tinha. Vivi sozinho pela primeira vez. A nível pessoal e profissional foi importante."

Bundesliga vs Portugal: "É mais a diferença física. Há muitas equipas que defendem homem a homem, daí haver contra-ataques, mas fisicamente é muito mais intenso do que Portugal. Há um nível elevado em termos técnicos. Mas a diferença está nos adeptos. Jogámos contra uma equipa da III Divisão na Taça e estavam 40 mil adeptos. Há mais respeito pelo jogador, abordam-nos, mas ao de leve. Não há invasão de privacidade como em Portugal. O apoio é surreal em todos os jogos. Dá para passear em Estugarda, estão a construir um parque com montanhas-russas, há sempre a dinâmica com lojas, restaurantes. Dentro da Alemanha é uma das melhores cidades."