Avançado emprestado pelo Sporting está no onze da jornada da revista Kicker.

Tiago Tomás, que no sábado se estreou a titular na Bundesliga, ao serviço do Estugarda, com um bis, na derrota com o Bayer Leverkusen, por 4-2, está no onze da jornada da revista Kicker, a principal publicação alemã.

Além disso, o jovem avançado, emprestado pelo Sporting, conseguiu algo inédito: foi o primeiro português a estrear-se a titular na Bundesliga com um bis.