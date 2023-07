Tiago Santos no Lille: "É o perfil típico que Paulo Fonseca e o clube desejam"

Lateral português deixou o Estoril e assinou por cinco épocas com o clube francês.

O lateral direito português Tiago Santos, de 20 anos, assinou contrato de cinco anos com o Lille, treinado por Paulo Fonseca, e deixou o Estoril, 14.º classificado na última Liga portuguesa de futebol.

Tiago Santos ingressou na formação do Sporting aos sete anos, tendo permanecido no clube verde e branco até atingir a equipa dos sub-23, saindo em janeiro de 2022 para o Estoril Praia, onde se estreou na equipa principal na última época.

"Rápido, técnico e contundente, rapidamente se afirmou na defesa dos canarinhos na sua primeira temporada no mais alto nível", destacou no seu portal da internet o Lille, quinto classificado da Ligue 1 (com lugar na Liga Conferência Europa).

Na última temporada, Tiago Santos disputou 34 jogos e fez seis assistências em todas as competições e a comunicação social chegou a apontá-lo ao Benfica. "Estamos muito felizes com a chegada do Tiago ao Lille. Formado no Sporting e confirmado no Estoril, deu os primeiros passos bem visíveis no campeonato português, despertando o interesse de clubes de alto nível. Ex-jogador ofensivo convertido em lateral, Tiago tem um perfil dinâmico, agressivo e um potencial muito forte para se desenvolver. Esse é o perfil típico que Paulo [Fonseca] e o clube desejam. Damos-lhe as boas-vindas à família Lille e à cidade", assinalou Olivier Létang, presidente do clube gaulês.