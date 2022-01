Tiago Pinto: "Não teria levado Sérgio Oliveira para o Benfica..."

Diretor geral da Roma voltou a falar sobre a contratação do médio português.

Bem-disposto, o diretor geral da Roma e ex-Benfica, brincou com a vinda de Sérgio Oliveira para os giallorossi, admitindo que a rivalidade encarnada com o FC Porto nunca permitiria que o internacional português alguma vez pudesse ter vindo parar ao Estádio da Luz

"É uma boa pergunta. Conheço-o muito bem, mas não o teria levado para o Benfica e tenho a certeza de que ele não teria vindo também, porque a sua personalidade não lhe permitiria fazer isso. Também brincámos com isso. A minha família é do Benfica e a dele é do FC Porto, mas estou muito feliz por ele estar aqui. É um jogador com grande personalidade e estou feliz por tê-lo", afirmou o dirigente da Roma à DAZN.

Sérgio Oliveira foi o segundo reforço de inverno da equipa orientada por José Mourinho, tendo chegado por via de um empréstimo com uma opção de compra fixada em 13 milhões de euros.