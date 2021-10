Tiago Pinto: "Limitações do plantel da Roma? Eu e Mourinho estamos alinhados"

Dirigente giallorossi veio a público assegurar o entendimento total com o técnico setubalense em relação à construção do elenco de trabalho

Confrontado com a observação feita por Mourinho de que o plantel da Roma "tem limitações claras", após a retumbante derrota ante o modesto Bodo/Glimt, o diretor-desportivo giallorossi Tiago Pinto assegurou estar em sintonia com o compatriota quanto à filosofia interna e ao desenvolvimento do grupo romano.

"Estamos unidos e alinhados, somos uma família, como Mourinho já disse. Se fizermos uma comparação com equipas que visam ganhar o campeonato ou a Liga dos Campeões, a história é diferente. Conversamos muito sobre a palavra 'tempo' e estamos alinhados, sem dúvida", afirmou o dirigente luso, à Sky Sports Italia.

Tiago Pinto aceitou responder à questão colocada pelo órgão italiano no rescaldo do duelo europeu, mas expressou o desagrado pela mesma, acusando o jornalista transalpino de tentar "criar um diferendo" entre os dois compatriotas da Roma.

"Com todo o respeito pelo seu trabalho [do jornalista], desde o dia 1 de setembro que você faz sempre a mesma pergunta, penso que à procura de um problema que não existe", afirmou, ainda, o diretor-desportivo do clube romano.

Depois da humilhante derrota da Roma na Noruega, por 6-1, em jogo relativo à terceira jornada da fase de grupos da Conference League, Mourinho denotou "as limitações claras" no plantel e considerou que há um desnível entre as opções.

"Se eu pudesse jogar sempre com os mesmos, fá-lo-ia. A equipa principal de 12-13 jogadores é uma coisa, o nível dos outros é outra", observou o treinador português, que necessitou de atingir o jogo 1008 da carreira para sofrer seis golos em 90 minutos.