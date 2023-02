Tiago Pinto e o mercado: "Fizemos tudo o que podíamos, mas não estou satisfeito"

Em janeiro, a Roma recebeu Diego Llorente por empréstimo do Leeds e o lateral direito Ola Solbakken, que chegou a custo zero dos noruegueses do Bodo/Glimt.

Antes da surpreendente eliminação da Roma, treinada por José Mourinho, nos quartos de final da Taça de Itália, diante da Cremonese (1-2), lanterna-vermelha da Serie A, Tiago Pinto admitiu ter ficado insatisfeito com a prestação da equipa no mercado de inverno.

"Já tínhamos melhorado muito a equipa nas últimas janelas, mas este mercado de transferências foi difícil para toda a gente. Fizemos tudo o que podíamos, mas não estou satisfeito", admitiu o diretor, em declarações à La Gazzetta dello Sport.

Em janeiro, o atual sexto classificado da Serie A recebeu o central Diego Llorente por empréstimo do Leeds e o lateral direito Ola Solbakken, que chegou a custo zero dos noruegueses do Bodo/Glimt.

Em termos de saídas, a Roma emprestou três jogadores - Eldor Shomurodov ao Spezia, Matías Vina ao Bournemouth e Gonzalo Villar ao Getafe -, para além da saída em definitivo do jovem Filippo Tripi, que seguiu a custo zero para o NS Mura (Eslovénia).