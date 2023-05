Tiago Pinto desvaloriza críticas à Roma: "No futebol, existem duas coisas..."

Mourinho festeja com os jogadores da Roma

Tiago Pinto, diretor-geral da Roma, desvalorizou esta segunda-feira as críticas de que a equipa treinada por José Mourinho foi alvo após ter garantido a passagem à final da Liga Europa, devido a não ter realizado remates à baliza na segunda mão das meias-finais frente ao Bayer Leverkusen (0-0).

Recorde-se que a vitória no primeiro jogo, em casa (1-0), permitiu à equipa romana chegar a uma final europeia pela segunda época consecutiva, depois de ter vencido a Conference League em 2021/22, também ao leme do "Special One".

"Críticas do Bayer Leverkusen? No futebol, existem duas coisas: o resultado, e infelizmente para eles, somos nós que vamos a Budapeste [palco da final da Liga Europa], mas também deve haver respeito pela Roma. Nos últimos seis anos, chegámos a quatro meias-finais e estamos em décimo no ranking [da UEFA]. Mourinho tem 26 títulos e 12 meias-finais. Temos feito uma grande campanha na Europa e acabámos de conseguir duas finais consecutivas", salientou o dirigente português, em declarações à DAZN.

"Estamos orgulhosos pelo percurso que temos feito e o que foi dito parece-me excessivo. Da nossa parte, também temos orgulho em Mourinho, pela forma como lidera a equipa", completou Tiago Pinto.

Na final da Liga Europa, que será disputada em Budapeste no dia 31 de maio, a Roma vai defrontar o Sevilha, que venceu a Juventus no prolongamento da segunda mão das "meias" (3-2 em agregado).