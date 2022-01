Tiago Pinto sobre Sérgio Oliveira: "Há dois anos nunca pensei que estaríamos sentados juntos"

Diretor geral da Roma "satisfeito" por levar para a equipa de José Mourinho "um médio tão bom" que tinha "um forte desejo" de ir para o clube italiano.

Na conferência de apresentação de Sérgio Oliveira aos meios de comunicação social, Tiago Pinto, diretor geral da Roma, fez uma revelação curiosa. "Há dois anos, nunca teria pensado que estaríamos aqui sentados juntos", afirmou o dirigente que trabalhou no Benfica entre 2017 e 2020. "Já nos enfrentámos tantas vezes [no FC Porto e no Benfica], mas estou muito feliz por ele estar aqui connosco agora", acrescentou.



Tiago Pinto reforçou a ideia que já transmitira noutras ocasiões sobre o mercado de inverno. "Como já disse, a janela de transferência de janeiro nunca é fácil para ninguém. É preciso encontrar jogadores prontos a atuar de imediato, que possam ajudar a equipa a melhorar e a evoluir. O Sérgio não precisa de qualquer apresentação, é um jogador de renome internacional que todos vocês já conhecem bem", salientou, finalizando com motivos de felicidade pela sua contratação, por empréstimo do FC Porto.

"Estou muito satisfeito por poder trazer para o clube um médio tão bom, com um desejo tão forte de vir para Roma", rematou.