Tiago Djaló vai apanhar com Mbappé ou Neymar

Defesa vai jogar como lateral direito no Lille no embate com o PSG

Sem Pied e Celik, Christophe Galtier não teve pejo em dizer quem vai ser o dono do lugar da lateral: "Tiago Djaló vai ser o titular como defesa-direito."

As palavras do treinador do Lille depois visaram motivar o jovem de 20 anos, central de origem. "Gostava que ele tivesse mantido o ritmo, mas não jogou nos sub-21 portugueses, mas é o que é. Tem uma boa leitura de jogo, boa antecipação, qualidades na recuperação, claro que jogando na lateral é diferente. Não está rotinado a lateral e sabe que tem de rodar o corpo de modo a não facilitar o ataque dos rivais", detalha o treinador do clube, que reconhece também alguma incerteza quanto à forma de José Fonte, por ter jogado dois encontros por Portugal.

Quanto a Djaló, o mais certo é ter um teste de fogo contra os parisienses, estando Neymar ou Mbappé na calha para alinhar na esquerda do ataque do PSG, isto até porque Pochettino disse que o brasileiro mostra evolução na lesão e "precisa de jogar."