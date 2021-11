Tiago Djaló deu uma ajuda, mas o Lille continua sem vencer na Ligue 1

Lille empatou com o Angers a um golo e segue no 12.º lugar da Ligue 1

Dogues, com três portugueses no onze inicial, desperdiçou dois pontos a sete minutos do final do desafio ante o sétimo classificado da Ligue 1

O defesa português Tiago Djaló fez, este sábado, o golo do Lille no empate caseiro com o Angers (1-1), naquele que foi o quarto jogo consecutivo sem vencer dos campeões gauleses no campeonato, na 13.ª jornada da liga francesa.

Perante o sétimo classificado da prova, Djaló respondeu da melhor forma a um livre marcado pelo seu compatriota Renato Sanches e deu vantagem à equipa da casa, aos 27 minutos. Djaló, Sanches e José Fonte, como capitão, foram titulares no Lille, enquanto Xeka não saiu do banco de suplentes.

Já na parte final da partida, aos 83 minutos, o médio marroquino Onuahi marcou para o Angers e impediu o regresso às vitórias do campeão francês. Nos descontos, o belga Onana, que tinha rendido Renato Sanches, aos 75 minutos, viu o cartão vermelho direto.

Com este empate a um golo, o Lille - atual campeão francês em título - segue num surpreendente 12.º lugar, com 16 pontos, mais perto da zona de descida (mais sete pontos) do que do primeiro lugar (menos 15 do que o Paris Saint-Germain).