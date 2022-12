Tiago Djaló deu nas vistas e Nápoles fica interessado

Central do Lille deu nas vistas no particular frente ao líder da Serie A, que também quer Ounahi

Tiago Djaló pode mudar-se para Nápoles, depois de quatro anos no Lille, atualmente treinado por Paulo Fonseca. De acordo com o jornal "Corriere dello Sport", o central português, de 22 anos, impressionou no particular disputado na quarta-feira pelas duas equipas e entrou para a lista de potenciais reforços do líder da Serie A, que pretende fazer uma renovação no setor mais defensivo.

No entanto, o Nápoles não quer parar por aqui e pretende ainda reforçar o meio-campo com a contratação de Ounahi. O médio marroquino do Angers foi uma das revelações do último mundial, disputado no Catar. Além do Nápoles, também é seguido pelo Inter.

