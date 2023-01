Tiago Djaló, central português, desperta interesse de dois gigantes de Itália

O Calciomercato adianta que o defesa português está na lista de alvos do Inter e do Nápoles.

O nome de Tiago Djaló consta na lista de desejos do Nápoles e do Inter. Segundo o portal italiano Calciomercato, os napolitanos até já terão apresentado uma proposta, depois de uma reunião entre os empresários do jogador e dirigentes do clube que lidera a Serie A, há algumas semanas.

Os nerazzurri também já terão reunido com os representantes do defesa-central e lateral-direito português, mas apenas na última semana. E de acordo com o Calciomercato, é o Inter que está a liderar a corrida, porque no Nápoles não haverá a garantia de que Tiago Djaló possa integrar o onze inicial.

A vontade do Inter será a de contar com o jogador formado no Sporting já em janeiro, caso Skriniar seja vendido.

Tiago Djaló, de 22 anos, já passou por Itália, ao serviço dos juniores do Milan, em 2018/19, depois de cumprir toda a formação no Sporting. Em 2019 rumou ao Lille, onde se mantém até agora.