Textor elogia Luís Castro após regresso às vitórias: "Estou muito orgulhoso"

Botafogo recebeu e venceu o São Paulo, por 1-0.

O Botafogo regressou na quinta-feira aos triunfos, depois de cinco jogos sem vencer e no dia seguinte à invasão do centro de treinos por parte dos adeptos. A equipa liderada pelo português Luís Castro recebeu e venceu o São Paulo, por 1-0, e o dono do clube, John Textor, não perdeu a oportunidade de elogiar tanto o treinador como toda a equipa.

"Estou muito orgulhoso do nosso treinador [Luís Castro], do nosso staff e dos nossos bravos jovens e fortes jogadores. Esta semana foi muito mais difícil e dura do que deveria ter sido., mas vocês mantiveram-se fortes diante de um ótimo adversário", começou por escrever na sua conta do Twitter.

"Esta vitória é inteiramente vossa... que será partilhada com os adeptos que compreendem o que significa apoiar positivamente esta equipa", concluiu Textor.