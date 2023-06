Textor confirma oferta saudita por Luís Castro: "Eles querem comprar tudo"

Acionista do Botafogo admitiu ter recebido uma proposta pelo técnico português, admitindo tratar-se de uma "decisão difícil", tendo em conta os valores oferecidos.

John Textor, acionista do Botafogo, confirmou esta segunda-feira ter recebido uma proposta saudita por Luís Castro, admitindo tratar-se de uma "decisão difícil" para o treinador português, tendo em conta os valores envolvidos.

"Combinámos que não íamos falar sobre o assunto até este jogo [Palmeiras]. Ele tem uma proposta, as pessoas na Arábia Saudita estão a tentar controlar o mundo do futebol com dinheiro, é muito tentador. É uma decisão difícil. Ele ama este clube, sei que quer ficar. As pessoas pensam que estamos sempre a conversar sobre isto, mas só falamos sobre futebol. Vamos ver o que vai acontecer", referiu, em declarações ao canal TF.

Textor, que também detém ações nos franceses do Lyon e nos ingleses do Crystal Palace, aproveitou ainda para comentar a forma como os clubes sauditas, com uma aparente fonte inesgotável de rendimentos, estão a tentar atrair o máximo de jogadores a atuar na Europa.

"Os sauditas querem tudo. Querem o meu melhor jogador no Lyon, o meu melhor jogador no Crystal Palace, os melhores jogadores e o meu treinador do Botafogo. Têm a estratégia de comprar tudo. Vamos ver o que vai acontecer não só com o Botafogo, mas com o mundo do futebol", concluiu.

Desde 2022 no Botafogo, Luís Castro lidera o Brasileirão à 12.ª jornada, tendo sete pontos de vantagem sobre o Grémio (segundo) e oito sobre o Flamengo (terceiro) e o Palmeiras (quarto), de Abel Ferreira, que venceu no domingo por 1-0.

Recorde-se que, nos últimos dias, o técnico tem sido apontado ao Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.

