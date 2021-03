Terceiro triunfo consecutivo para Renato Paiva no comando do Independiente del Valle

Depois de duas derrotas nos dois primeiros jogos do campeonato, a formação orientada por pelo ex-treinador do Benfica B somou a terceira vitória seguida e segue provisoriamente no terceiro posto no Equador.

O Independiente del Valle ganhou este sábado ao Delfin por 2-0, naquele que é o terceiro triunfo consecutivo do conjunto treinado pelo português Renato Paiva, que ocupa provisoriamente a terceira posição na liga equatoriana.

Um golo no arranque do encontro, marcado pelo argentino Lorenzo Faravelli logo aos sete minutos, e outro na ponta final, apontado pelo paraguaio Brian Montenegro, aos 89 minutos, deram a vitória ao Independiente de Valle.

Depois de duas derrotas averbadas nos dois primeiros jogos do campeonato, a formação orientada por Renato Paiva (ex-Benfica B) somou a terceira vitória seguida e segue provisoriamente no terceiro posto com nove pontos, atrás do líder Barcelona (12) e do Emelec (10), que têm ambos menos um encontro disputado.