"Ter na Liga Europa as equipas eliminadas da Champions é uma vergonha"

André Villas-Boas defende que as equipas eliminadas na Liga dos Campeões não deveriam ser repescadas e considera isso "uma vergonha".

O Marselha recebe este sábado (16h00) o Nantes para a 12.ª jornada da Ligue 1, mas a antevisão ficou marcada pelo esclarecimento que André Villas-Boas fez a negar a ideia que seria melhor se a sua equipa saísse das provas europeias.

A interpretação do site "Le Phocéen" surgiu após o desaire caseiro contra o FC Porto na Liga dos Campeões, o quarto em quatro jogos no grupo C e o 13.º seguido do clube na prova, um recorde. O Marselha é último, mas pode ainda qualificar-se para a Liga Europa, um objetivo.

"Quero ser claro. Disseram que seria melhor ficarmos fora da Europa. Quando se acaba em terceiro, com tantas más exibições na Champions, não vale a pena. Quando participei na Liga Europa, vi as equipas chegarem da Champions. Para mim isso é uma vergonha. Os perdedores não deviam poder juntar-se a quem está a batalhar. Não faz sentido para mim. Nas reuniões de treinadores expressei isso mesmo porque não é normal. Quem perde deve ir embora, ponto final. Deixa-se os outros jogarem", afirmou Villas-Boas, considerando ser "bom" o vencedor da Liga Europa ter acesso direto à Liga dos Campeões e frisando estar empenhado em corrigir a atual situação da equipa na prova:

"Pela imagem, queremos ser eficientes na Champions. Não quero terminar com zero pontos, zero golos marcados e 14 sofridos", acrescentou.

André Villas-Boas criticou ainda a ausência de Thomas Tuchel, técnico do PSG, dos nomeados para o prémio "The Best". "A FIFA anda a dormir. Bielsa só ganhou um campeonato [II liga inglesa], enquanto Tuchel ganhou quatro títulos e chegou à final da Liga de Campeões", concluiu.