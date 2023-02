"Tentei virar-me a um dos assaltantes e fiquei com uma cicatriz para o resto da vida"

ENTREVISTA, PARTE IV - Futebolista lembrou o incidente em sua casa, com a família presente, antes do fim de ano de 2021.

Referiu esse momento complicado que viveu com a sua família, com o assalto em casa no final de 2021. Como conseguiu lidar com isso, como foi vivida essa situação?

- Foi uma situação muito, muito difícil. Senti-me impotente por não ser capaz de proteger a minha família naquele momento. Fiz o que pude. Ainda tentei virar-me a um dos assaltantes e depois foi o que se viu, fiquei com uma cicatriz aqui [aponta para o sobrolho] para o resto da vida. Foi sobretudo esse sentimento de impotência, porque se dou a cara pelo meu clube, imagine pela minha família, que é a coisa mais importante na minha vida. A minha filha, a minha mulher, os meus tios, uma prima, o meu pai e um amigo meu estavam lá presentes na casa, porque era uma época festiva, foi antes do Ano Novo. Mas a partir do momento em que eles me levaram só a mim fiquei um pouco mais tranquilo. Trancaram todos na sala e fiquei sozinho com os quatro assaltantes. A partir daí, tudo o que acontecesse, era só comigo. Estava com aquela adrenalina toda porque, infelizmente, já sofri muito na vida, mas pelo menos sentia que os meus estavam mais ou menos protegidos. O mais difícil foi no dia a seguir viajar para Londres, porque tínhamos um jogo com o Arsenal às 12h30. Eu decidi ir. Falei com a minha mulher e colocaram seguranças à porta da minha casa. Curiosamente, o Bruno Fernandes e família dele foram fazer a passagem de ano a minha casa e eu estava fora. Mas decidi ir jogar. Confesso que não me sentia bem para jogar, mas era como se fosse uma derrota para mim eles terem causado esse desânimo e esse transtorno. Apesar de estar com imensas dores de cabeça, de ter um olho quase fechado, quis jogar porque esta é a minha vida e gosto de dar a cara por quem sempre deu tudo por mim, como é o caso do City. Sempre me apoiaram muito, também no assalto e estou-lhes agradecido pelo que fizeram por mim e pela minha família.

