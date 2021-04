"Tenho todas as camisolas do Ronaldo autografadas", conta Fábio Silva

Fábio Silva respondeu a perguntas no Twitter dos Wolves

Fábio Silva está a cumprir a primeira temporada nos Wolves, depois de ter-se destacado no FC Porto. Desta feita, o internacional jovem por Portugal foi protagonista de uma sessão de perguntas no Twitter dos Wolves, versão portuguesa.

Por entre perguntas sobre vídeojogos, a conversa foi ter a Cristiano Ronaldo: "Ao meu lado? Eu e o Cristiano Ronaldo. Os dois. Acho que é uma dupla interessante", disse Fábio Silva ao falar da sua equipa no jogo FIFA."

Cristiano Ronaldo é, garante o avançado, uma inspiração: "No mundo do futebol para mim é a pessoa que mais me revejo e mais tento espelhar, tanto dentro como fora de campo."

"Nunca tive oportunidade de ter uma conversa mais longa com ele, mas tive colegas do FC Porto que já conviveram com ele na Seleção. Mas nunca tive a oportunidade de ter uma conversa assim de cinco minutos com ele. Mas já tenho as camisolas todas por onde ele passou assinadas por ele. Antes dele deixar de jogar gostava de ter a oportunidade de ter uma conversa com ele, para ele também me poder dar alguns conselhos."