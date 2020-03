Hélder Lopes joga na Grécia e conta como é o dia a dia naquela país. Um elogio ainda para as medidas tomadas em Portugal.

Hélder Lopes cumpre a terceira temporada ao serviço do AEK Atenas e abordou, numa entrevista à Liga, como a pandemia do Covid-19 se faz sentir na Grécia, deixando ainda um comentário ao caso português.

"O Governo grego tomou a decisão de parar tudo. Quer a nível do desporto, do comércio ou da restauração, vêm-se restrições que nunca tinha visto em toda a minha vida. Ontem tive necessidade de ir fazer umas compras de bens essenciais e pude constatar que, na zona onde eu vivo, não se vê absolutamente ninguém nas ruas e as lojas também se encontram quase todas fechadas. Portanto, penso que as pessoas estão a acatar com bastante responsabilidade as ordens do Governo e das entidades de saúde responsáveis", indicou o ex-jogadores de Beira-Mar e Paços de Ferreira, entre outros.

A adaptação, tendo em conta a profissão de futebolista, correu bem. "É um trabalho que tem sido feito a partir de casa, por força das circunstâncias. O AEK disponibilizou-nos alguns materiais de treino, de forma a podermos ter todos os equipamentos essencias, para além de que todos os dias fazem videochamadas para os membros da equipa. Acabamos por realizar sempre o treino em conjunto. Penso que é uma boa metodologia, uma vez que conseguimos manter as rotinas e o espírito de equipa, dentro daquilo que é possível, de acordo com esta situação extraordinária", contou.

"Acima de tudo, procuro respeitar as ordens dadas quer pela Organização Mundial de Saúde, quer pela Direção Geral de Saúde, e tento ter o máximo de cuidados possíveis com a higiene pessoal, lavando as mãos com regularidade. Em caso de necessidade de sair de casa, tenho também um conjunto com luvas, máscaras e desinfetantes de mãos que o AEK nos disponibilizou a todos, de forma a facultarem-nos tudo o que é essencial para podermos estar protegidos da melhor maneira nesta fase", referiu ainda Hélder Lopes, satisfeito com o que tem visto em Portugal, no que toca a medidas.

"Penso que Portugal está a tomar as medidas certas para combater a Covid-19. Essencialmente, é imperativo seguir as normas de higiene recomendadas pela Direção Geral de Saúde, bem como atender ao novo panorama de emergência nacional, recentemente decretado. Se antes as pessoas já deviam ficar em casa agora ainda mais, pelo que penso que as saídas se devem limitar apenas a idas essenciais a farmácias ou supermercados. Acima de tudo que não percam a esperança. A situação atual não é fácil, e vamos ter de efetuar alguns sacrifícios, mas estou muito confiante de que a vamos ultrapassar com distinção. Para isso, é essencial continuar a seguir com rigor as indicações quer do Governo, quer da Direção Geral de Saúde, pois só dessa maneira conseguiremos retomar a nossa vida normal com a maior brevidade possível", terminou.