"Tenho falado com Tiago Pinto, ele sabe o tipo de jogadores que queremos"

Paulo Fonseca, treinador da Roma, afirma que tem estado em contacto com o novo diretor-geral.

O técnico português Paulo Fonseca, que orienta a Roma, disse esta terça-feira que tem estado em contacto com o novo diretor-geral para o futebol do clube, Tiago Pinto (ex-Benfica), e que estão identificadas as necessidades para o reforço do plantel.

"Tenho falado com o Tiago, ele sabe o tipo de jogadores que nós precisamos, e também sabe quais são os jogadores que eu penso que podem ajudar a melhorar a equipa. Há alguns. Vamos ver o que acontece", afirmou o treinador luso na antevisão ao jogo contra o Crotone, a contar para a Liga italiana de futebol, que se disputa na quarta-feira.

Questionado se Tiago Pinto, e os donos do clube italiano, têm consciência da importância que a atual janela de transferências pode ter para a Roma, que segue no terceiro lugar da Serie A com 30 pontos em 15 jornadas (menos sete que o líder AC Milan), Paulo Fonseca mostrou-se confiante, mas não abriu o jogo.

"Eles sabem o que a equipa precisa. Estamos a falar sobre isso e a trabalhar em conjunto para melhorar o plantel", lançou.

Nas declarações reproduzidas no site dos romanos, Paulo Fonseca escusou-se a especificar quais são as posições que devem ser alvo de reforço em janeiro. "Não quero falar sobre o mercado neste momento. Não vou falar sobre jogadores que não estão ainda neste clube. Se, e quando, eles chegarem, eu falarei sobre eles", rematou.

Tiago Pinto, de 36 anos, esteve até ao final de 2020 no clube da Luz como diretor do futebol profissional, cargo que ocupava desde 2017, e, antes disso, esteve cinco anos como responsável pelas modalidades. O português começou a trabalhar na Roma no início de janeiro.