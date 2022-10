Ten Hag tem três jogadores na mira e Félix vê fechar-se as portas do United

Félix está a viver uma época difícil no Atlético

Internacional português do Atlético, refere a imprensa inglesa, não é prioritário para o treinador neerlandês.

A viver uma temporada difícil ao serviço do Atlético de Madrid, João Félix foi recentemente notícia por estar, alegadamente, na agenda de três grandes clubes europeus, mas não deverá ser no Manchester United que terá uma porta aberta para dar um novo fôlego na carreira.

Apesar de estar bem cotado junto do emblema inglês, o internacional português, segundo refere o Mirror, não é prioridade para o treinador Erik ten Hag, que estará mais inclinado para a contratação de um jogador mais talhado para assumir a posição "9", um posto que pode, em janeiro, deixar de ter Ronaldo como opção.

Jonathan David, do Lille, Patrik Schick, checo ao serviço do Bayer Leverkusen, e Moussa Dembélé, do Lyon, são apontados como estando melhor posicionados para reforçar o setor ofensivo dos red devils.